Курс валют на 1 марта: гривня ослабла на "черном рынке", но укрепилась в банках

В среду, 1 марта, наличная гривня продолжила меняться по отношению к доллару и евро в банках, курсы на черном рынке наоборот выросли.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 12:10 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,71 - 38,96 грн. Во вторник, 28 февраля, курс колебался между 38,58 – 38,92 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,75 - 41,0 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 40,57 – 40,98 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 38,5 – 39,3 грн (курс на 28 февраля – 38,7 – 39,5 грн);

Евро – 40,3 – 41,3 грн (курс на 28 февраля – 40,65 – 41,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 38,3 – 38,8 грн;

Ощадбанк – 38,0 – 39,75 грн;

Укрэксимбанк – 38,4 – 39,4 грн;

Райффайзен – 39,2 – 39,9 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.