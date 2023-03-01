В РФ запретили чиновникам и госкомпаниям общаться с клиентами в иностранных мессенджерах
Российский Роскомнадзор запретил чиновникам и сотрудникам госкомпаний общаться с клиентами в иностранных мессенджерах.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Соответствующий запрет появился в день вступления в силу частей закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации.
"Закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров", - заявил Роскомнадзор.
Так, использование этих мессенджеров запрещено для тех компаний, которые выполняют государственное задание или оказывают госуслуги.
Под ограничения, в частности, попали:
- Discord
- Microsoft Teams
- Skype for Business
- Snapchat
- Telegram
- Threema
- Viber
- WeChat.
Президент РФ Путин 29 декабря 2022 года подписал закон, запрещающий передачу персональных данных через иностранные мессенджеры при оказании госуслуг или выполнении государственного задания.
Экономическая правда