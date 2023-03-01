"Выглядит как шоу для населения": инвестбанкир Томаш Фиала о борьбе с коррупцией

Основатель Dragon Capital и владелец УП Томаш Фиала считает, что пока за увольнениями представителей власти не последуют настоящие суды и дальнейшие меры предосторожности, такая борьба с коррупцией "выглядит как шоу для населения".

Об этом Фиала рассказал в интервью ЭП.

"Да, были обыски, но если людям, у которых проходили обыски, не предъявили обвинения, они не появились в судах, меры пресечения для них не избрали, то это выглядит больше как шоу для населения, чтобы успокоить. Будем смотреть дальше", - прокомментировал он массовые увольнения представителей власти в последние недели.

По его мнению, волна увольнений из правительства, которая началась, не закончится под давлением гражданского общества, медиа и западных партнеров Украины.

"В начале войны все боялись критиковать, чтобы не расшатать ситуацию и чтобы продолжать получать поддержку Запада. Думаю, этих скандалов будем видеть больше и это будет давить на власть очищать себя", - резюмирует он.

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