Дефицита электричества нет уже 18 дней и не прогнозируется - Укрэнерго
Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 18 дней и пока не прогнозируется, однако сложная ситуация сложилась в прифронтовых районах.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Потребление находится на уровне рабочего дня. При этом потребности страны полностью покрываются производственными мощностями украинских электростанций и незначительным объемом импорта из Европы.
В Укрэнерго говорят, что причина отсутствия дефицита сейчас заключается в профессиональной работа энергетиков, которые за несколько месяцев смогли восстановить функциональность энергосистемы и электростанций.
Сейчас в Украине работают все виды электростанций в энергосистеме. Восстановлена работа еще одной из электростанций, что увеличило доступную мощность в энергосистеме и соответственно ее операционную безопасность. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за половодья имеют много ресурсов. Сезонно увеличивается генерация из возобновляемых источников энергии.
Уже 18-й день подряд лимиты потребления в области не доводились, а затем сетевых ограничений пока нет. В случае изменения ситуации в энергосистеме и резкого роста потребления возможно применение отключений.
В Одесской области проводятся необходимые мероприятия для повышения надежности питания Одессы и района.
Сложная ситуация сложилась в прифронтовых областях. В результате обстрелов россиян есть повреждения в магистральных сетях на Днепропетровщине, а также в сетях операторов систем распределения в Донецкой и Херсонской областях. Восстановление осуществляются в условиях безопасной ситуации для ремонтных бригад.
За 4,5 месяца, по данным Генеральной прокуратуры, 255 ракет и дронов попали по энергетической инфраструктуре. Из них 214 - по объектам высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго".