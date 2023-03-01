Нефтегазовые доходы России в январе упали почти на 40% – MEA
Доходы России от экспорта нефти и газа упали почти на 40% в январе, поскольку ограничения цен и западные санкции сократили поступления.
Об этом заявило во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА), пишет Reuters.
Согласно данным МЭА, предоставленным агентству Reuters, доходы России от экспорта нефти и газа в январе составили $18,5 млрд, что на 38% ниже, чем $30 млрд, которые Москва получила в январе 2022 года, за месяц до вторжения в Украину.
Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил, что западные ограничения, направленные на экспорт российских энергоносителей, достигли своей цели - стабилизации нефтяных рынков и уменьшения доходов Москвы от экспорта нефти и газа.
"Мы ожидаем, что падение доходов от экспорта нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более резким в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям", - сказал Бироль в интервью Reuters.
Международные ограничения, наложенные на Россию в ответ на войну в Украине, в том числе ограничение цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель, введенное странами "Большой семерки", привели к тому, что российская Urals продается со значительным дисконтом по отношению к Brent, напоминает Reuters.
ЕС с декабря запретил импорт российской нефти морским транспортом и наложил санкции на экспорт в Россию технологий, необходимых для нефтепереработки. Соединенные Штаты и Великобритания также ввели ограничения на импорт российской нефти.
"Москва полагается на доходы от нефти и газа - в прошлом году около 11,6 триллионов рублей (154,68 миллиардов долларов) - для финансирования своих бюджетных расходов, и была вынуждена начать продавать международные резервы, чтобы покрыть дефицит, который увеличился из-за расходов на вторжение в Украину.
Между тем Европа пытается отвыкнуть от российского газа после того, как Москва прекратила поставки газа в ЕС после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Это подтолкнуло европейские цены на газ до рекордных максимумов и заставило страны искать альтернативные источники поставок и вводить меры по энергосбережению", - добавляет издание.
По словам Бироля, в прошлом году страны ЕС достигли прогресса в повышении энергетической безопасности, включая быстрое расширение использования возобновляемых источников энергии и тепловых насосов для уменьшения потребности в ископаемых видах топлива.
Но, по его словам, риски остаются, и странам необходимо продолжать усилия по энергосбережению и защите поставок.
Способность Европы обеспечить достаточное количество газа может быть поставлена под сомнение из-за роста спроса со стороны Китая, или если Россия перекроет газ, который она все еще поставляет в Европу.
Экономическая правда