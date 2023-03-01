Нефтегазовые доходы России в январе упали почти на 40% – MEA

Доходы России от экспорта нефти и газа упали почти на 40% в январе, поскольку ограничения цен и западные санкции сократили поступления.

Об этом заявило во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА), пишет Reuters.

Согласно данным МЭА, предоставленным агентству Reuters, доходы России от экспорта нефти и газа в январе составили $18,5 млрд, что на 38% ниже, чем $30 млрд, которые Москва получила в январе 2022 года, за месяц до вторжения в Украину.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил, что западные ограничения, направленные на экспорт российских энергоносителей, достигли своей цели - стабилизации нефтяных рынков и уменьшения доходов Москвы от экспорта нефти и газа.

"Мы ожидаем, что падение доходов от экспорта нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более резким в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям", - сказал Бироль в интервью Reuters.

Международные ограничения, наложенные на Россию в ответ на войну в Украине, в том числе ограничение цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель, введенное странами "Большой семерки", привели к тому, что российская Urals продается со значительным дисконтом по отношению к Brent, напоминает Reuters.

ЕС с декабря запретил импорт российской нефти морским транспортом и наложил санкции на экспорт в Россию технологий, необходимых для нефтепереработки. Соединенные Штаты и Великобритания также ввели ограничения на импорт российской нефти.