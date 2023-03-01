Российский рубль упал до 10-месячного минимума на фоне снижения цен на энергоносители
Российский рубль упал до самого низкого уровня за последние 10 месяцев, потеряв около 20% своей стоимости с начала декабря, поскольку западные санкции, уменьшение доходов Москвы от продажи энергоносителей и высокие военные расходы оказывают давление на валюту.
Об этом пишет Financial Times.
По словам аналитиков, в условиях введения контроля за движением капитала и значительного сокращения внешней торговли валютой, стоимость рубля больше не отражает перспективную оценку состояния экономики.
"Торговые потоки стали основным фактором, влияющим на движение рубля", - сказала главный экономист BCS Global Markets Наталья Лаврова.
"Валюта торгуется на уровне около 75 рублей за доллар, с пика в 50 рублей, которого она достигла в конце июля, и примерно на том уровне, на котором она была до полномасштабного вторжения в Украину год назад.
После начала войны, согласно данным Bloomberg, после введения санкций, курс рубля упал до 140 рублей за доллар, а затем восстановился после повышения процентных ставок до 20 процентов и введения контроля за движением капитала", - говорится в статье.
Нынешнее падение курса рубля обусловлено снижением доходов от продажи энергоносителей, что является следствием западных санкций на экспорт российской нефти, в том числе ограничением цены на уровне 60 долларов за баррель, введенным ЕС в декабре.
РФ сейчас продает значительную часть своей нефти Китаю и Индии, которые могут требовать скидок, особенно с 5 февраля, когда санкции G7 были распространены и на нефтепродукты.
"Спред между нефтью марки Brent и российской Urals во вторник составил $29,24 по сравнению с $18,55 в начале ноября. По данным министерства финансов, доходы в январе упали на 46% в годовом измерении.
Падение рубля сдерживается тем, что Центробанк продает авуары в юанях из своего фонда национального благосостояния в соответствии со своим "бюджетным правилом": когда доходы от энергоносителей ниже, чем ожидалось, банк продает активы из фонда", - добавляет FT.
Экономическая правда