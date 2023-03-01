Российский рубль упал до 10-месячного минимума на фоне снижения цен на энергоносители

Российский рубль упал до самого низкого уровня за последние 10 месяцев, потеряв около 20% своей стоимости с начала декабря, поскольку западные санкции, уменьшение доходов Москвы от продажи энергоносителей и высокие военные расходы оказывают давление на валюту.

Об этом пишет Financial Times.

По словам аналитиков, в условиях введения контроля за движением капитала и значительного сокращения внешней торговли валютой, стоимость рубля больше не отражает перспективную оценку состояния экономики.

"Торговые потоки стали основным фактором, влияющим на движение рубля", - сказала главный экономист BCS Global Markets Наталья Лаврова.

"Валюта торгуется на уровне около 75 рублей за доллар, с пика в 50 рублей, которого она достигла в конце июля, и примерно на том уровне, на котором она была до полномасштабного вторжения в Украину год назад.

После начала войны, согласно данным Bloomberg, после введения санкций, курс рубля упал до 140 рублей за доллар, а затем восстановился после повышения процентных ставок до 20 процентов и введения контроля за движением капитала", - говорится в статье.

Нынешнее падение курса рубля обусловлено снижением доходов от продажи энергоносителей, что является следствием западных санкций на экспорт российской нефти, в том числе ограничением цены на уровне 60 долларов за баррель, введенным ЕС в декабре.