Цены на нефть растут: восстановление китайских заводов улучшает перспективы спроса

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Цены на нефть продолжили рост вторую сессию в среду после того, как сильный скачок производства в Китае, крупнейшем мировом импортере нефти, улучшил перспективы мирового спроса на топливо. Об этом пишет Reuters. Как изменились цены Майские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 45 центов, или на 0,5%, до 83,90 доллара за баррель на 08:00 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) за апрель выросли на 42 цента, или на 0,6%, до 77,47 доллара за баррель. Причины роста цен Цены на нефть продолжают поддерживаться ожиданиями сильного восстановления спроса в Китае, втором крупнейшем потребителе нефти в мире.

"Очередной раунд неожиданного роста индекса деловой активности в Китае еще больше укрепляет уверенность в более сильном, чем ожидалось, восстановлении экономики, что поддерживает более оптимистичные прогнозы относительно спроса на нефть", - сказал Еп Чжун Ронг, рыночный стратег IG.

"Это стало крайне необходимым катализатором для цен на нефть, чтобы получить некоторое облегчение после предыдущей распродажи (в понедельник), а восстановление Китая, похоже, находится на пути к смягчению некоторой слабости мирового спроса со стороны ястребиных центральных банков", - добавил он.

Согласно индексу менеджеров по закупкам (PMI), опубликованному Caixin/S&P Global в среду, производственная активность в Китае в феврале выросла впервые за семь месяцев.

Официальные правительственные данные PMI, также опубликованные в среду, показали, что в феврале произошло самое быстрое расширение производства с 2012 года.

Однако сильный сигнал о спросе был нивелирован признаками роста запасов нефти в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителе и производителе нефти.

Запасы нефти в США выросли на 6,2 миллионов баррелей за неделю, закончившуюся 24 февраля, согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник.

В то же время запасы бензина сократились на 1,8 млн баррелей, а запасы дистиллятов, включая дизельное и авиационное топливо, снизились на 340 000 баррелей, согласно данным API.

Официальные данные правительства США о запасах будут опубликованы позже в среду.

Экономическая правда