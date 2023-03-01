Правительство хочет видеть крупных ритейлеров на тендерах для обеспечения армии продуктами

Представители правительства и Офиса президента хотят увидеть на тендерах Минобороны по закупке продовольствия для армии крупных ритейлеров - бизнес говорит, что заинтересован.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров по итогам встречи представителей Министерства экономики, ОП и крупнейших торговых сетей.

На встрече стороны обсудили состояние продуктовой розничной отрасли и возможности обеспечения продовольствием Вооруженных Сил. В частности, первый вице-премьер-министр - экономики Юлия Свириденко предложила торговым сетям участвовать в тендерах Министерства обороны.

"Государство заинтересовано в том, чтобы крупные торговые сети участвовали в поставках продовольствия для армии. Сейчас поставками продуктов питания занимаются компании, которые закупают продукцию в крупных торговых сетях", - отметила Свириденко. Поскольку эти товары уже есть в ассортименте ритейлеров, нужно будет решить вопрос логистики.

По словам заместителя министра экономики Надежды Бигун, объем продовольственного обеспечения Вооруженных Сил составляет примерно 42-43 млрд грн ежегодно. Поэтому правительство хочет привлечь на этот рынок новых игроков, чтобы усилить конкуренцию.

В свою очередь представители ритейла согласились, что для них это интересное предложение, которое "требует дальнейшей детальной проработки".