Суд в апелляции вернул Киеву землю заказника "Троещинские луга"

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу департамента и вернул территориальной общине Киева 375 гектаров земли заказника "Троещинские луга" в Деснянском районе.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента земельных ресурсов Киевской городской госадминистрации, Суспільне.

Апелляционные жалобы по делу были поданы Киевсоветом и ОО "Киевский эколого-культурный центр".

Как отметил адвокат Александр Дядюк, который на суде представлял интересы ОО "Киевский эколого-культурный центр", своим решением суд отменил незаконную регистрацию 375 га заказника "Троещинские луга", которыми с помощью "черного" нотариуса завладело сельхозобщество "Новая Украина".

"Троещинские луга" были объявлены ландшафтным заказником местного значения в 2020 году решением Киевсовета. Впоследствии сельхозобщество "Новая Украина" обжаловало это решение в Хозяйственном суде Киева - застройщики пытались доказать, что переданная заказнику земля была ранее выделена им для застройки.

В 2021 году Хозсуд отказал застройщикам в иске, и уже в 2022 году это решение было обжаловано сельхозобществом "Новая Украина".





