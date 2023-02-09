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В Yasno объяснили причину отключений света в Киеве в четверг несмотря на высокие лимиты

Четверг, 9 февраля 2023, 20:56 - Экономическая правда

Из-за повышенного потребления в Киеве в четверг в определенное время возросла и нагрузка. Некоторые участки сетей пока не могут передавать такие высокие объемы, поэтому пришлось вернуться к отключениям в некоторых районах.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

"Укрэнерго предоставляет указания с лимитами на следующие сутки накануне вечером. Эти лимиты учитывают ряд факторов (общая нагрузка на сеть, потребление, погода и т.д.). Однако в течение дня эти факторы могут меняться, так же меняются и лимиты.

Вчера НЭК выделил для Киева ограничения на уровне 845 МВт на период с 00:00 до 10:00 и 1027 МВт с 15:00 до конца суток. То есть в период с 10:00 до 15:00 ограничения были такие, что по расчетам коллег позволяли не отключать по стабилизационному графику.

Но из-за повышенного потребления в это время возросла и нагрузка. Некоторые участки сетей пока не могут передавать такие высокие объемы, поэтому пришлось вернуться к отключениям в некоторых районах", - написал он.

По его словам, теперь понятно, на что следует обратить внимание, чтобы добавить системе большей функциональности.

"Я понимаю, что сейчас мы немного расслабились в потреблении, потому что часто свет не отключают, или отключают на более короткие сроки. Но ситуация все еще остается сложной. И то, что мы сейчас со светом - это результат тяжелой работы. Об этом стоит помнить постоянно. Так же, как и быть готовыми к отключениям", - добавил Коваленко.

Экономическая правда

Киев электроэнергия
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