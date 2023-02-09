Все разделы
Укр / Рус

На графики отключений света больше всего жалуются в Киеве и области – Госэнергонадзор

Четверг, 9 февраля 2023, 20:05 - Алексей Павлыш

В январе 2022 года Госэнергонадзор рассмотрел 429 обращений потребителей электроэнергии, а в январе 2023-го - 5 987 обращений, что почти в 14 раз больше.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергонадзора.

"Такой рост количества жалоб связан с началом применения графиков стабилизационных и аварийных отключений после массированных ракетных ударов РФ по энергетической системе Украины.

Потребители электроэнергии начали обращаться в органы власти, в частности, и в Госэнергонадзор, относительно справедливой и равномерной очередности распределения использования доступной электроэнергии между потребителями и подобных вопросов", - пояснили в ведомстве.

По результатам рассмотрения жалоб инспекция предоставила 5 362 разъяснения. В пользу граждан решены вопросы, затронутые в 546 обращениях.

Так, больше всего обращений заявителей рассмотрено территориальными органами Госэнергонадзора в Киевской области - 2 017 обращений; Киеве - 532 обращения; Одесской области - 487 обращений; Черновицкой - 460 обращений и Сумской - 431 обращение.

Отмечается, что больше всего жалоб потребителей (4 634 обращения, или 77% от всех полученных за январь) касались соблюдения ОСР порядка применения ограничений на поставку электроэнергии.

Также большое количество обращений касалось вопросов:

  • обеспечения надежной поставки электрической энергии - 1 167 обращений;
  • технического состояния электрических сетей - 61 обращение;
  • несоответствия требованиям нормативно-технических документов параметров качества электрической энергии - 40 обращений;
  • присоединения электроустановок к сетям ОСР (кроме обоснованности требований технических условий) - 13 обращений и т.д.

Экономическая правда

энергетика электроэнергия
Материалы по теме
Ситуация со светом в Одесской области улучшается: тестируют новые графики отключений 9 февраля 2023, 16:31
Херсоноблэнерго получило 45 тонн оборудования от международных партнеров 9 февраля 2023, 13:38
Ситуация с энергоснабжением в Одесской области улучшается – "Укрэнерго" 8 февраля 2023, 16:58
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте