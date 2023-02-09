На графики отключений света больше всего жалуются в Киеве и области – Госэнергонадзор
В январе 2022 года Госэнергонадзор рассмотрел 429 обращений потребителей электроэнергии, а в январе 2023-го - 5 987 обращений, что почти в 14 раз больше.
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергонадзора.
"Такой рост количества жалоб связан с началом применения графиков стабилизационных и аварийных отключений после массированных ракетных ударов РФ по энергетической системе Украины.
Потребители электроэнергии начали обращаться в органы власти, в частности, и в Госэнергонадзор, относительно справедливой и равномерной очередности распределения использования доступной электроэнергии между потребителями и подобных вопросов", - пояснили в ведомстве.
По результатам рассмотрения жалоб инспекция предоставила 5 362 разъяснения. В пользу граждан решены вопросы, затронутые в 546 обращениях.
Так, больше всего обращений заявителей рассмотрено территориальными органами Госэнергонадзора в Киевской области - 2 017 обращений; Киеве - 532 обращения; Одесской области - 487 обращений; Черновицкой - 460 обращений и Сумской - 431 обращение.
Отмечается, что больше всего жалоб потребителей (4 634 обращения, или 77% от всех полученных за январь) касались соблюдения ОСР порядка применения ограничений на поставку электроэнергии.
Также большое количество обращений касалось вопросов:
- обеспечения надежной поставки электрической энергии - 1 167 обращений;
- технического состояния электрических сетей - 61 обращение;
- несоответствия требованиям нормативно-технических документов параметров качества электрической энергии - 40 обращений;
- присоединения электроустановок к сетям ОСР (кроме обоснованности требований технических условий) - 13 обращений и т.д.
Экономическая правда