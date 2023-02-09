TikTok разоблачил российскую сеть аккаунтов, которая распространяла пропаганду об Украине

TikTok обнаружил российскую дезинформационную сеть, которая летом 2022 года распространяла военную пропаганду об Украине среди более чем ста тысяч европейских пользователей.

Об этом пишет Bloomberg.

Сеть действовала в России, но была нацелена преимущественно на жителей Германии, Италии и Великобритании на их родных языках.

"Около 1 700 аккаунтов, входивших в сеть, могли распространять антиукраинские сообщения, маскируясь под аккаунты, созданные местными пользователями. В период с июля по сентябрь 2022 года эти аккаунты привлекли 133 564 подписчиков.

Неизвестно, была ли эта сеть связана с российским правительством. Разоблачение было обнародовано в отчете, поданном в соответствии с Кодексом практики ЕС по дезинформации - добровольного обязательства онлайн-платформ бороться с дезинформацией в интернете", - пишет агентство.

TikTok не ответил на запрос Bloomberg о комментариях.

"Дезинформационные сети имеют в своем арсенале несколько цифровых инструментов для расширения сферы влияния, скрывая, откуда на самом деле происходят фотографии, мемы и видео. Обычно они используют виртуальные частные сети, чтобы создать впечатление, будто они происходят из разных стран, и покупают персонализированную рекламу на нужных им рынках, создавая впечатление, будто их аккаунты ведут местные граждане.