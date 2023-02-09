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TikTok разоблачил российскую сеть аккаунтов, которая распространяла пропаганду об Украине

Четверг, 9 февраля 2023, 18:10 - Алексей Павлыш

TikTok обнаружил российскую дезинформационную сеть, которая летом 2022 года распространяла военную пропаганду об Украине среди более чем ста тысяч европейских пользователей.

Об этом пишет Bloomberg.

Сеть действовала в России, но была нацелена преимущественно на жителей Германии, Италии и Великобритании на их родных языках.

"Около 1 700 аккаунтов, входивших в сеть, могли распространять антиукраинские сообщения, маскируясь под аккаунты, созданные местными пользователями. В период с июля по сентябрь 2022 года эти аккаунты привлекли 133 564 подписчиков.

Неизвестно, была ли эта сеть связана с российским правительством. Разоблачение было обнародовано в отчете, поданном в соответствии с Кодексом практики ЕС по дезинформации - добровольного обязательства онлайн-платформ бороться с дезинформацией в интернете", - пишет агентство.

TikTok не ответил на запрос Bloomberg о комментариях.

"Дезинформационные сети имеют в своем арсенале несколько цифровых инструментов для расширения сферы влияния, скрывая, откуда на самом деле происходят фотографии, мемы и видео. Обычно они используют виртуальные частные сети, чтобы создать впечатление, будто они происходят из разных стран, и покупают персонализированную рекламу на нужных им рынках, создавая впечатление, будто их аккаунты ведут местные граждане.

Они также могут покупать IP-адреса, чтобы создать впечатление, будто они создают аккаунты из разных мест проживания, хотя они создаются под одной крышей", - объясняет Bloomberg.

В российской сети использовался синтез вещания и распространялись пророссийские заявления на языках, родных для стран, на которые он нацелен.

TikTok и другие социальные медиа-платформы попросили подать добровольные отчеты о своих практиках борьбы с дезинформацией в Европе до конца января. Кодексы связаны с новым законом ЕС о модерации контента - законом о цифровых услугах.

Эти отчеты были впервые опубликованы в четверг. Крупные компании будут публиковать новые отчеты каждые полгода.

Экономическая правда

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