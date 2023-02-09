В январе украинцы более 700 раз нарушили таможенные правила
Четверг, 9 февраля 2023, 15:53
Сотрудники Государственной таможенной службы в январе выявили 701 нарушение таможенных правил на 166 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.
На таможнях изъяли предметов правонарушений более чем на 18,4 млн грн. Среди них:
- промышленных товаров на 7 млн. грн;
- продовольствия и сельхозпродукции на 6,5 млн грн;
- валюты почти на 4,5 млн. грн;
- транспортных средств почти на 1,4 млн. грн.
Также таможни рассмотрели 197 дел о нарушении таможенных правил и применено административное взыскание в виде штрафа на сумму почти 11,8 млн. грн.
На рассмотрение в суд было передано 336 дел о нарушении таможенных правил на сумму 127 млн. грн.
По результатам рассмотрения этих дел суды наложили взысканий (конфискации товаров и штрафов) более чем на 70,9 млн гривен.
Экономическая правда