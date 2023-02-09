В январе украинцы более 700 раз нарушили таможенные правила

Сотрудники Государственной таможенной службы в январе выявили 701 нарушение таможенных правил на 166 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

На таможнях изъяли предметов правонарушений более чем на 18,4 млн грн. Среди них:

промышленных товаров на 7 млн. грн;

продовольствия и сельхозпродукции на 6,5 млн грн;

валюты почти на 4,5 млн. грн;

транспортных средств почти на 1,4 млн. грн.

Также таможни рассмотрели 197 дел о нарушении таможенных правил и применено административное взыскание в виде штрафа на сумму почти 11,8 млн. грн.

На рассмотрение в суд было передано 336 дел о нарушении таможенных правил на сумму 127 млн. грн.

По результатам рассмотрения этих дел суды наложили взысканий (конфискации товаров и штрафов) более чем на 70,9 млн гривен.

Экономическая правда