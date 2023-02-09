Треть украинцев готова перейти на расчеты исключительно цифровыми карточками – опрос

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Cashless остается постоянной привычкой украинцев, несмотря на все вызовы полномасштабной войны, а популярность бесконтактных оплат с помощью смартфона или других гаджетов с NFC заметно возросла. Об этом свидетельствуют результаты исследования MasterIndex от компании Mastercard относительно платежных предпочтений украинцев - пользователей банковских услуг. Так, уже каждый второй (51%) осуществлял такие виды расчетов в течение последнего года, что на 11 вп выше, чем годом ранее. Треть же украинцев утверждает, что готова полностью отказаться от пластиковых платежных карт в пользу цифровых в ближайшие два года. Отмечается, что наиболее заметно частота безналичных оплат в течение года выросла в таких категориях: коммунальные услуги - где 75% опрошенных осуществляли оплаты в безналичной форме всегда или чаще всего, лекарства (61%), билеты на поезд, междугородние автобусы и самолеты (47%), одежда и обувь (46%), а также проезд в городском общественном транспорте (26%). "При расчетах в физических торговых точках 59% украинцев выбирают именно безналичные оплаты, а 8% вообще избегают магазины, где возможность оплаты картой отсутствует. При этом особенно растет интерес к украинским брендам. Так, 58% опрошенных отмечают, что в течение года чаще покупали товары украинского производства", - говорится в сообщении.

Среди платежных сервисов, которые приобрели актуальность во время войны, особого внимания заслуживает услуга "Наличные на кассе", что позволяет снимать наличные непосредственно на кассах магазинов, АЗС, аптек и других торговых точек при оплате покупок картой, добавляет Mastercard.

Этим сервисом в прошлом году воспользовались 37% опрошенных украинцев.

"Несмотря на все вызовы полномасштабной войны, украинский финансовый фронт держит устойчивость, обеспечивая бесперебойную работу платежной инфраструктуры и критически важный доступ украинцев к финансовым услугам.

Даже при таких беспрецедентных обстоятельствах Украина стабильно остается одной из передовых стран с точки зрения развития цифровых решений, в частности оплат цифровыми картами", - заявила генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

Опрос свидетельствует, что в 2022 году украинцы покупали онлайн с такой же частотой, как и в довоенный год: 88% имели опыт онлайн-заказов, при этом 64% опрошенных делали покупки онлайн от одного до нескольких раз в месяц.

Исследование также показало, что в онлайн-оплатах украинцев заметно возросло использование цифровых кошельков (Apple Pay, Google Pay и др.): 37% опрошенных, что на 17 п.п. больше чем годом ранее, указали такой вариант оплаты как один из самых частых.

"В то же время снижается количество людей, которые оплачивают онлайн-заказ наличными при получении товара: если в 2021 году таких было 39%, то в прошлом году их количество уменьшилось до 28%", - добавляет Mastercard.

"Благотворительность стала важной частью жизни украинцев. Так, согласно исследованию MasterIndex, две трети (66%) украинцев донатили безналично в течение года.

Среди всех украинцев, получавших денежную помощь от международных организаций или фондов в 2022-м году - 90% получали ее на банковскую карточку", - добавили авторы исследования.

Также сообщается, что украинцы в прошлом году продемонстрировали все больший интерес к криптовалюте.

Так, 30% респондентов осуществляли или планируют осуществить операции с криптой: 13% уже имели такой опыт, что вдвое больше чем годом ранее, а 17% - планируют осуществить крипто-операции в течение этого года.

Исследование отношения украинцев к безналичным платежам провела компанией InMind по заказу Mastercard в ноябре - декабре 2022 года методом онлайн-опроса.

В опросе приняли участие 1502 респондента в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с численностью населения от 50 тыс. человек на контролируемой Украиной территории.

Экономическая правда