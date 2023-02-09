Курс валют на 9 февраля: доллар на "черном рынке" подешевел до 39

В четверг, 9 февраля наличная гривня укрепилась по отношению к доллару на "черном рынке", евро снова дорожает.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 13:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,92 - 40,02 грн, а в среду, 8 февраля, колебался на уровне 40,0 - 42,06 грн.

Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 42,76 - 42,92 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 41,63 – 42,80 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,8 – 40,3 грн (курс на 8 февраля – 39,81 – 40,35 грн);