Курс валют на 9 февраля: доллар на "черном рынке" подешевел до 39
Четверг, 9 февраля 2023, 12:49 -
В четверг, 9 февраля наличная гривня укрепилась по отношению к доллару на "черном рынке", евро снова дорожает.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 13:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,92 - 40,02 грн, а в среду, 8 февраля, колебался на уровне 40,0 - 42,06 грн.
Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 42,76 - 42,92 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 41,63 – 42,80 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 39,8 – 40,3 грн (курс на 8 февраля – 39,81 – 40,35 грн);
- Евро – 42,3 – 43,14 грн (курс на 8 февраля – 42,5 – 43,24 грн грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,4 – 39,9 грн;
- Ощадбанк – 39,8 – 40,6 грн;
- Укрэксимбанк – 39,75 – 40,25 грн;
- Райффайзен – 39,7 – 40,45 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.