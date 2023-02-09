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Курс валют на 9 февраля: доллар на "черном рынке" подешевел до 39

Четверг, 9 февраля 2023, 12:49 - Анастасия Жарикова

В четверг, 9 февраля наличная гривня укрепилась по отношению к доллару на "черном рынке", евро снова дорожает.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 13:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,92 - 40,02 грн, а в среду, 8 февраля, колебался на уровне 40,0 - 42,06 грн.

Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 42,76 - 42,92 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 41,63 – 42,80 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

    • Доллар США – 39,8 – 40,3 грн (курс на 8 февраля – 39,81 – 40,35 грн);

  • Евро – 42,3 – 43,14 грн (курс на 8 февраля – 42,5 – 43,24 грн грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 39,4 – 39,9 грн;
  • Ощадбанк – 39,8 – 40,6 грн;
  • Укрэксимбанк – 39,75 – 40,25 грн;
  • Райффайзен – 39,7 – 40,45 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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