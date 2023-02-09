Нефть несколько дорожает на фоне роста спроса в Китае, несмотря на рекордные запасы в США

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Цены на нефть в четверг, 9 февраля, колеблются на фоне роста запасов в США до максимума за последние несколько месяцев. Об этом сообщает Reuters. Как изменились цены Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 5 центов до 85,13 долл. за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 2 цента до 78,45 доллара за баррель. Агентство отмечает, что оба контрольных показателя на этой неделе выросли более чем на 6%. Что повлияло на цены

"Запасы сырой нефти в США продолжают превышать ожидания, что в определенной степени подрывает положительные настроения, вызванные надеждой на возобновление спроса в Китае", - заявили аналитики Haitong Futures.

Запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе до самого высокого уровня с июня 2021 благодаря росту добычи, сообщило в среду Управление энергетической информации.

Также из-за слабого спроса на прошлой неделе выросли запасы бензина и дистиллятов.

Представители Федеральной резервной системы в среду заявили, что ожидается дальнейшее повышение процентных ставок, поскольку центральный банк США продолжает свои усилия по снижению инфляции.

Но перспектива большего спроса со стороны Китая поддержала цены на нефть, поскольку второй по величине потребитель нефти в мире прекратил более чем трехлетнюю строгую политику коронавирусных ограничений, которая предусматривала карантины по всему городу и массовое тестирование в декабре.

Как объясняют аналитики, это должно повысить мировой спрос на 2,1 миллиона баррелей в день в 2023 году.

Тем временем BP Azerbaijan объявила форс-мажор для поставок азербайджанской сырой нефти из турецкого порта Джейхан 7 февраля после мощного землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии утром в понедельник. Катастрофа приостановила работу на Джейхане и нарушила поставки сырой нефти из Ирака и Азербайджана.