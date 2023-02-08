ЕЦБ оказывает давление на европейские банки по выходу из России

Европейский центральный банк оказывает давление на банки еврозоны относительно сокращения операций в России.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на слова председателя наблюдательного комитета Европейского центрального банка Андреа Энриа.

Он отметил, что "многие банки приняли меры", чтобы уменьшить свои риски перед Россией после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, но добавил, что ЕЦБ будет приветствовать "любую возможность для банков выйти с рынка".

Многие из 45 западных банков, имеющих дочерние компании в России, рассматривали выход из страны, но фактически сделали это лишь немногие из них. Два оставшихся банка с крупнейшими активами находятся под надзором ЕЦБ: австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский UniCredit.

"Конечно, мы оказываем давление на банки, чтобы они активно управляли рисками [своих российских активов]", - заявил Энриа. "Любая возможность для банков выйти из этого бизнеса была бы для нас привлекательной с точки зрения надзора".

В прошлом году РФ запретила иностранным компаниям из "недружественных" стран (тех, которые ввели санкции против России из-за ее войны против Украины) не могут заключать сделки без одобрения президентом РФ Владимира Путина. Это затрудняет выход банков с российского рынка. "Окно для продажи [активов] понемногу закрывается", - добавил Энриа.

По словам Энрии, несколько банков еврозоны сократили свои трансграничные операции с Россией, создали резервы на покрытие потенциальных убытков от них или отделили свои российские операции от остальной группы.