Британия с США обсуждают совместную борьбу с "грязными" российскими деньгами

Министр безопасности Великобритании Том Тугендхат обсудил с топ-чиновниками США усиление сотрудничества в сфере борьбы с уклонением подсанкционными россиянами от ограничений.

Об этом сообщает Bloomberg.

В фокусе внимания чиновников сейчас стоит вопрос того, как остановить вывод российских денег в различные юрисдикции и активы, которые легче скрыть.

"Я встречаюсь со своими коллегами, чтобы убедиться, что мы продолжим вместе усиливать нашу борьбу против незаконных финансов и государственных угроз, а также защищать наши демократии от угроз, с которыми мы сталкиваемся сегодня", - отметил Тугендхат в комментарии Bloomberg.

Британский министр встретится с коллегами из Министерства внутренней безопасности, Министерства юстиции и ФБР, а также проведет встречи с членами Конгресса и сенаторами, чтобы обсудить улучшение международного сотрудничества в борьбе с "грязными" деньгами.

Американская оперативная группа KleptoCapture занимается отслеживанием нарушителей санкций и отслеживает их активы, тогда как Великобритания с помощью своей специальной группы заблокировала или заморозила активы подсанкционных россиян на более 30 млрд долларов.