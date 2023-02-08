СБУ и БЭБ разоблачили схему легализации наличных, ввезенных с временно оккупированных территорий 

Детективы БЭБ и сотрудники СБУ разоблачили международную схему вывоза наличных с временно оккупированных территорий за границу и последующую ее легализацию в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что фигуранты вывозили похищенные деньги через Россию и Беларусь в страны ЕС. Впоследствии наличные деньги ввозили в Украину в скрытых пустых отсеках автомобилей, дорожных чемоданах, с использованием фиктивных деклараций происхождения денег и легализовывали.

"Правоохранители установили, что ввезенные средства вводились в обращение и использоваться для создания реальных угроз национальным интересам Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили двух участников схемы при ввозе 16 млн грн. Во время обысков в квартире и автомобилях обнаружили замаскированные мешки с камнями внешне похожими на янтарь, печати с оттисками иностранных субъектов хозяйствования и наличные в чемоданах.

"На изъятые незадекларированные средства подозреваемых наложен арест. В дальнейшем они будут направлены на нужды армии", – добавили в БЭБ.

Экономическая правда