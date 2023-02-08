УЗ отложила решение об отказе от перевозки зерна полувагонами

"Укрзализныця" на данном этапе не будет отказывать аграриям в транспортировке зерна полувагонами.

Об этом сообщил в Telegram председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

"Вчера во время очередного заседания нашего Экспортного Офиса я анонсировал введение запрета на использование полувагонов для перевозки зерна. Такую возможность мы предоставляли компаниям в горячий сезон, в момент когда мы должны были обеспечить вывоз зерна всеми возможными и невозможными средствами.

Я считаю, что это решение является верным. Зерно должно ехать в зерновозах. Технология перевозок должна выполняться.

Но сегодня мы должны думать не только об интересах компании, но и о том, какой эффект наши решения накладывают на экономику страны во время войны", - заявил Камышин.

Глава УЗ подчеркнул, что после консультирования с аграриями, министром аграрной политики Сольским и разговора с вице-премьер-министром Кубраковым решил отказаться от этого решения.

"Мы не будем запрещать перевозку зерна в полувагонах на данном этапе. Сегодня мы должны делать все ради интересов государства, даже если для этого надо отказаться от своего же безусловно верного решения", - заявил он.