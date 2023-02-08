В НБУ исключают применение санкций против украинских банков финансовых групп, продолжающих работать в РФ

Нацбанк опровергает распространенную в сети информацию о существовании письма от регулятора о возможном применении мер влияния к украинским банкам, принадлежащим международным финансовым группам, продолжающим работать в России.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Позиция Нацбанка по этому вопросу состоит в следующем:

международные финансовые группы должны уйти с рынка России;

целью действий НБУ в этом направлении является ослабление агрессора;

в НБУ ценят работу банков Украины, являющихся "дочками" международных финансовых групп, считают их важными участниками украинского банковского рынка, видят их патриотическую позицию и вклад победу Украины.

"Мы ведем регулярный открытый диалог с руководителями украинских "дочек" международных финансовых групп, понимаем нашу позицию и готовность вместе апеллировать к решениям штаб-квартир с целью ускорения выхода международных финансовых групп с российского рынка", - говорится в сообщении.

Также в регуляторе отметили, что причастность важных европейских компаний к экономике страны-террориста – ядовита.

В распространении ложной информации в НБУ видят сместить акцент на "санкции" в отношении украинских банков.

"Подчеркиваем, мандат НБУ - обеспечение финансовой стабильности, а значит, наши шаги направлены на поддержание стабильной деятельности банков в Украине и стимулирование принятия решений на уровне штаб-квартир международных групп по прекращению работы в РФ", - резюмировали в Нацбанке.