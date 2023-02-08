На портале "Дія" появилось 5 новых услуг по усыновлению
Среда, 8 февраля 2023, 18:15 -
На портале "Дія", кроме ранее доступных консультаций по усыновлению ребенка и регистрации усыновителя онлайн, появились новые сервисы.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Отмечается, что услуги должны упростить и ускорить процесс усыновления.
В частности, появились следующие услуги:
- Усыновление: продолжение кандидатсва
- Приемные родители, родители-воспитатели: регистрация кандидатом
- Стать вторым из родителей-воспитателей или приемных родителей
- Опека, попечительство над ребенком: регистрация кандидатом
- Усыновление: снятие с учета.
"Заполнение всех необходимых данных длится около 30 минут, после чего служба по делам детей обработает заявку и проведет текущую проверку.
Поэтому больше не нужно тратить недели на сбор справок - все необходимые документы подтянутся из реестров автоматически", - пояснили в министерстве.
Экономическая правда