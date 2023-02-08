На портале "Дія" появилось 5 новых услуг по усыновлению

На портале "Дія", кроме ранее доступных консультаций по усыновлению ребенка и регистрации усыновителя онлайн, появились новые сервисы.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что услуги должны упростить и ускорить процесс усыновления.

В частности, появились следующие услуги:

"Заполнение всех необходимых данных длится около 30 минут, после чего служба по делам детей обработает заявку и проведет текущую проверку.

Поэтому больше не нужно тратить недели на сбор справок - все необходимые документы подтянутся из реестров автоматически", - пояснили в министерстве.

Экономическая правда