Все разделы
Укр / Рус

Binance приостановил депозиты и вывод средств в долларах

Среда, 8 февраля 2023, 17:35 - Анастасия Жарикова

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance с 8 февраля приостановила депозиты и снятие средств в долларах США, причины компании не объясняют.

Об этом сообщает CNBC.

"Мы временно приостанавливаем банковские переводы в долларах США с 8 февраля", - сказал CNBC представитель Binance.

Компания сообщила, что в месяц 0,01% ее активных пользователей используют банковские переводы в долларах США и добавила, что упорно работает над тем, чтобы как можно быстрее перезапустить услугу.

Подразделение компании Binance US, регулируемое Сетью борьбы с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, сообщило в твиттере, что приостановка его не коснется.

То есть, этот шаг касается клиентов, которые переводят деньги на или с банковских счетов в долларах, за исключением клиентов из США.

По данным Arkham Intelligence, после объявления произошел резкий всплеск оттока из криптогаманцев Binance, поскольку миллионы привязанных к доллару стейблкоинов, таких как tether и USDC потекли на конкурирующие биржи или отдельные кошельки.

По данным DefiLlama, чистый отток долларов США в день составил более 172 миллионов долларов США. В Arkham добавили, это мизерная сумма денег для компании, имеющей криптоактивы на 42,2 миллиарда долларов.

"Мы все еще в основном положительно относимся к чистым депозитам. Оттоки всегда увеличиваются, когда цены начинают выравниваться после повышения рынка, как мы наблюдали на прошлой неделе, когда некоторые пользователи фиксируют прибыль", — сказал представитель.

Экономическая правда

криптовалюта
Материалы по теме
Криптохакеры в прошлом году украли рекордные $3,8 миллиарда, в лидерах – группы из КНДР 1 февраля 2023, 18:25
Крупные инвесторы снова начали вкладываться в криптоактивы: лидирует биткоин 31 января 2023, 18:50
В ЕС могут ужесточить требования к банкам, работающим с криптовалютами 24 января 2023, 17:07
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте