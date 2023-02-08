Binance приостановил депозиты и вывод средств в долларах

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance с 8 февраля приостановила депозиты и снятие средств в долларах США, причины компании не объясняют.

Об этом сообщает CNBC.

"Мы временно приостанавливаем банковские переводы в долларах США с 8 февраля", - сказал CNBC представитель Binance.

Компания сообщила, что в месяц 0,01% ее активных пользователей используют банковские переводы в долларах США и добавила, что упорно работает над тем, чтобы как можно быстрее перезапустить услугу.

Подразделение компании Binance US, регулируемое Сетью борьбы с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, сообщило в твиттере, что приостановка его не коснется.

То есть, этот шаг касается клиентов, которые переводят деньги на или с банковских счетов в долларах, за исключением клиентов из США.

По данным Arkham Intelligence, после объявления произошел резкий всплеск оттока из криптогаманцев Binance, поскольку миллионы привязанных к доллару стейблкоинов, таких как tether и USDC потекли на конкурирующие биржи или отдельные кошельки.