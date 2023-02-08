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Энергетический гигант Equinor получил рекордную прибыль в 2022 году: помог скачок цен

Среда, 8 февраля 2023, 14:17 - Анастасия Жарикова

Норвежский производитель нефти и газа Equinor сообщил о рекордной скорректированной операционной прибыли в 74,9 миллиарда долларов США за 2022 год, что более чем вдвое превышает предыдущий максимум.

Об этом сообщает Reuters.

Компания получила такую прибыль, поскольку цены на газ резко выросли, а результаты за четвертый квартал превзошли ожидания, повысив цену ее акций на 7%.

В частности, скорректированная прибыль норвежского производителя нефти и газа к уплате налогов и процентов за октябрь-декабрь выросла до 15,1 млрд долл. с 15 млрд долл. годом ранее, превысив прогнозируемые 14,4 млрд долл., прогнозируемых в опросе 25 аналитиков, проведенном Equinor.

Equinor повысила регулярные квартальные дивиденды и заявила, что ожидает годовой денежный поток от сделок после уплаты налогов на уровне около 20 миллиардов долларов в год до конца десятилетия.

Чистая прибыль компании за год составила 28,7 млрд долларов против 8,6 млрд долларов годом ранее.

В прошлом году Equinor стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европе, поскольку российский "Газпром" сократил поставки на фоне поддержки Украины Западом, что привело к повышению европейских цен на газ до исторического максимума.

Компания в отчетах о рекордных доходах присоединилась к глобальным нефтегазовым производителям, таким как ExxonMobil, Shell и BP.

Напоминаем:

Британская нефтегазовая компания BP во вторник отчиталась о рекордной прибыли в 28 миллиардов долларов за 2022 год, что на 116% превышает показатель 2021 года.

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