Курс валют на 8 февраля: наличные доллар и евро дешевеют
Среда, 8 февраля 2023, 13:17 -
В среду, 8 февраля, курс евро на черном рынке снизился, в кассах банков подешевели и доллар, и евро.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 13:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,05 – 40,18 грн, а во вторник, 7 февраля, колебался на уровне 40,09 – 40,13 грн.
Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 42,65 - 42,90 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 42,5 – 42,88 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 39,81 – 40,35 грн (курс на 7 февраля – 39,9 – 40,35 грн);
- Евро – 42,5 – 43,24 грн (курс на 7 февраля – 42,7 – 43,4 грн грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,35 – 39,85 грн;
- Ощадбанк – 39,7 – 40,55 грн;
- Укрэксимбанк – 39,8 – 40,3 грн;
- Райффайзен – 39,7 – 40,45 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.