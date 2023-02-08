Курс валют на 8 февраля: наличные доллар и евро дешевеют

В среду, 8 февраля, курс евро на черном рынке снизился, в кассах банков подешевели и доллар, и евро.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,05 – 40,18 грн, а во вторник, 7 февраля, колебался на уровне 40,09 – 40,13 грн.

Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 42,65 - 42,90 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 42,5 – 42,88 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,81 – 40,35 грн (курс на 7 февраля – 39,9 – 40,35 грн);

Евро – 42,5 – 43,24 грн (курс на 7 февраля – 42,7 – 43,4 грн грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,35 – 39,85 грн;

Ощадбанк – 39,7 – 40,55 грн;

Укрэксимбанк – 39,8 – 40,3 грн;

Райффайзен – 39,7 – 40,45 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.