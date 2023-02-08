94 миллиона убытков: САП объявила о подозрении эксчиновнику "Энергоатома" Статнику

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении экспосадовцу "Энергоатома" в нанесении 93,76 миллионов гривен ущерба, по данным источников ЭП - Алексею Статнику.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Подозрение объявили бывшему генеральному директору обособленного подразделения "Энергоатом-Трейдинг" ГП "НАЭК "Энергоатом". В САП добавили, что сейчас это лицо занимает руководящий пост в одном из филиалов "Укрзализныци".

По данным следствия, в сентябре 2020 года топменеджер "Энергоатома" обеспечил победителю аукциона по продаже электроэнергии продажу всего объема электроэнергии по сниженной стоимости - 1 120 грн за 1 МВт.г. Таким образом дискриминировав более 30 компаний-участников аукциона, которые были лишены приобрести нужные им объемы электроэнергии по большей цене.

Из-за этой продажи электроэнергии госпредприятие понесло убытки на общую сумму 93,76 млн грн.

По данным источников ЭП, речь идет об Алексее Статнике, который с сентября 2020 года занимал должность гендиректора "Энергоатом-Трейдинг", а сейчас возглавляет Филиал "Энергосбыт АО "Укрзализныця".

На аукционе по продаже электроэнергии 11 сентября 2020 года единственным покупателем стал трейдер "Юнайтед Энерджи", связанный с группой Приват Игоря Коломойского.