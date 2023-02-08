"Газпром" продлил контракт на поставку газа в Беларусь до 2025 года

Российский "Газпром" продлил контракт с "Газпром трансгаз Беларусь" на поставку газа в Беларусь на 2023-2025 годы.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на сообщение в системе роспуска корпоративной информации.

Также продлили соглашение о транспортировке газа через Беларусь.

Согласно опубликованным документам, ориентировочная стоимость газа составит 250 млрд российских рублей (3,5 млрд долл) ежегодно. Стоимость услуг по транспортировке энергоносителя через Беларусь оценивается в 12 млрд руб.

Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко договорились об основных параметрах ценообразования в энергетике, в том числе поставки газа, на встрече в Минске 19 декабря.

По словам Путина, Россия поставляет газ в Беларусь на выгодных, преференциальных условиях.

3 февраля в Минэнерго РФ сообщили, что Россия будет поставлять газ Беларуси в 2023 году по ценам 2022-го - $128,5 за 1 тыс. куб. м. Беларусь оплачивает российский газ в рублях с апреля прошлого года.