Украина за два месяца получила почти 260 генераторов от Японии
Среда, 8 февраля 2023, 09:57 -
В декабре 2022 года и феврале 2023 года Украина получила от Японии 259 генераторов и комплектую в виде гуманитарной помощи.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
Предоставленная энергетическая помощь была распределена между предприятиями угольной, газодобывающей, газотранспортной отрасли, электроэнергетического сектора, а также предприятиями теплокоммунэнерго различных регионов Украины.
Министр энергетики Герман Галущенко поблагодарил Японское агентство международного сотрудничества JICA и The Nippon Foundation за оказанную помощь.