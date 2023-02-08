Украина за два месяца получила почти 260 генераторов от Японии

В декабре 2022 года и феврале 2023 года Украина получила от Японии 259 генераторов и комплектую в виде гуманитарной помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Предоставленная энергетическая помощь была распределена между предприятиями угольной, газодобывающей, газотранспортной отрасли, электроэнергетического сектора, а также предприятиями теплокоммунэнерго различных регионов Украины.

Министр энергетики Герман Галущенко поблагодарил Японское агентство международного сотрудничества JICA и The Nippon Foundation за оказанную помощь.