Zoom увольняет около 15% своих сотрудников и уменьшает зарплаты топ-менеджерам

Zoom Video Communications уволит 15% своей рабочей силы, или около 1300 сотрудников, в попытках пережить падение спроса и сократить свои расходы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на блог главного исполнительного директора Эрика Юаня.

Акции компании выросли на 7% после объявления решения Zoom сократить штат.

Юань также сообщил, что уменьшает собственную зарплату на 98% на следующий финансовый год, отказавшись от корпоративного бонуса за 2023 финансовый год.

Компания-производитель программного обеспечения для видеоконференций также сообщил, что зарплаты команды исполнительных руководителей будут уменьшены на 20% в тот же период.

Ряд американских компаний от Goldman Sachs до Alphabet Inc уволили тысячи работников в этом году, чтобы пережить спад спроса, вызванный высокой инфляцией и ростом процентных ставок.