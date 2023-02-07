США рассматривают финансирование малого бизнеса в Украине в пределах $100 миллионов

Соединенные Штаты рассмотреть возможность финансирования украинского малого и среднего бизнеса в пределах 100 млн долл.

Об этом сообщает Правительственный портал по итогам встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля и первого заместителя администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изобель Колмен.

В ходе встречи Шмыгаль призвал USAID присоединиться к программам поддержки украинских предпринимателей. В Агентстве считают, что поддержка малого и среднего бизнеса является перспективным направлением, а затем они рассмотрят возможность его финансирования в размере до 100 млн долл.

Также премьер поблагодарил за передачу Украине газотурбинной станции General Electric мощностью 25 МВт и выразил надежду на получение дополнительных установок, которые помогут обеспечить стабильность работы критической инфраструктуры.

Напоминаем:

Агентство США по международному развитию (USAID) 7 февраля передало Украине мобильную газотурбинную электростанцию общей мощностью 28 МВт.