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Минфин привлек от размещения военных ОВГЗ почти 12,5 миллиардов

Вторник, 7 февраля 2023, 18:56 - Алексей Павлыш

Министерство финансов на аукционе во вторник, 7 февраля, разместило ОВГЗ на сумму 12,5 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Так, от размещения 9-месячных облигаций под 15% удалось привлечь 50 млн грн - ставка не изменилась.

От размещения облигаций со сроком обращения 1,8 года под 19,5% Минфин привлек 14 млн грн.

В то же время, разместив ОВГЗ со сроком погашения 2,3 года под 19,59%, удалось привлечь 5,7 млрд грн, ставка была снижена с 19,71%.

Эти облигации с погашением 21 мая 2025 года НБУ включил в перечень так называемых бенчмарк-ОВГЗ.

Спрос на эти облигации во время аукциона во вторник составил 32,5 миллиарда гривен, однако Минфин ограничил предложение этих бумаг, что позволило снизить ставку по ним до 19,59%.

Также Минфин разместил номинированные в долларах США шестимесячные валютные ОВГЗ на $173,95 млн под 4,25% и номинированные в евро полугодовые облигации на 6,93 млн евро под 2,5% годовых.

Напомним:

Министерство финансов на аукционе во вторник, 31 января, разместило ОВГЗ на сумму более 10,6 миллиарда гривен, снизив ставки по двум видам бумаг.

Экономическая правда

ОВГЗ Минфин
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