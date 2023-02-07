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В январе местные бюджеты получили почти 11 миллиардов субвенций

Вторник, 7 февраля 2023, 18:50

В январе Кабмин перечислил местным бюджетам 10,7 млрд грн межбюджетных трансфертов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Эта сумма составила 61,8% от предусмотренных росписью ассигнований. В частности, было пересказано:

  • базовую дотацию в 2,4 млрд грн, или 100% к росписи ассигнований;
  • образовательную субвенцию в 6,8 млрд грн, или 100% к росписи.

Также в распоряжении органов местного самоуправления, территорий, на которых ведутся боевые действия, или временно оккупированных территорий в январе осталась реверсная дотация в объеме 241,8 млн грн. Эти средства не перечислялись в государственный бюджет в условиях военного времени.

Кроме того, остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду за январь 2023 года увеличились на 17,5 млрд грн и на начало февраля составляют 133 млрд гривен.

 

"За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и дальше имеют возможность обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне", - добавили в Минфине.

Экономическая правда

Минфин
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