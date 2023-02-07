USAID передало Украине мобильную газотурбинную электростанцию

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Агентство США по международному развитию (USAID) 7 февраля передало Украине мобильную газотурбинную электростанцию общей мощностью 28 МВт.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Эта помощь позволит Украине увеличить поставки электроэнергии в жилые дома, больницы, школы, объекты критической инфраструктуры и т.д., пояснили в министерстве.

"С начала полномасштабной войны России против Украины USAID тесно сотрудничает с правительством Украины с предприятиями энергетического сектора для обеспечения бесперебойной работы электрических, газовых и тепловых сетей страны.

Сегодня правительство США передает газотурбинную мобильную электростанцию, чтобы увеличить генерирующие мощности энергосистемы Украины и обеспечить объекты критической инфраструктуры и гражданское население светом и теплом в течение этой сложной зимы. USAID продолжит помогать Украине уменьшать последствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру и обеспечивать энергоснабжение для населения и бизнеса Украины, чтобы пережить эту зиму и победить", - говорится в сообщении.

Мобильная электростанция произведена в США компанией "General Electric".

"USAID уже доставило более 1500 генераторов в 22 области Украины, и еще больше помощи уже в пути. Эти генераторы обеспечивают электро- и теплоснабжение школ, больниц, центров размещения для внутренне перемещенных лиц, предприятий централизованного теплоснабжения и систем водоснабжения при отключении электроэнергии в результате авиаударов России", - добавили в Минэнерго.