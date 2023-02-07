Правительство выделило 30 миллионов для Одессы на закупку горючего для генераторов

Кабинет министров выделил Одесской ОВА 30 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета на закупку горючего для генераторов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, в настоящее время ситуацию в Одессе частично разрешили.

"Критическая инфраструктура заживлена. Люди имеют тепло и воду. Ремонтные работы продолжаются 24 на 7. Благодаря этому по крайней мере 4-5 часов в день у людей должен быть свет. Делаем все возможное, чтобы улучшить ситуацию, но будем откровенны, что повреждения очень серьезные", - сказал глава правительства.

Он добавил, что в Одессу уже завезли более 80 мощных генераторов, продолжается подвоз дополнительных.

"Также сегодня решением правительства выделяем из резервного фонда госбюджета Одесской ОВА 30 млн грн на закупку горючего для генераторов. Это позволит держать в рабочем состоянии критическую инфраструктуру до завершения ремонтов", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что министр энергетики и руководитель "Укрэнерго" держат ситуацию на личном контроле и продолжат отчитываться о ходе ремонтов.