Правительство выделило 30 миллионов для Одессы на закупку горючего для генераторов
Кабинет министров выделил Одесской ОВА 30 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета на закупку горючего для генераторов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
По его словам, в настоящее время ситуацию в Одессе частично разрешили.
"Критическая инфраструктура заживлена. Люди имеют тепло и воду. Ремонтные работы продолжаются 24 на 7. Благодаря этому по крайней мере 4-5 часов в день у людей должен быть свет. Делаем все возможное, чтобы улучшить ситуацию, но будем откровенны, что повреждения очень серьезные", - сказал глава правительства.
Он добавил, что в Одессу уже завезли более 80 мощных генераторов, продолжается подвоз дополнительных.
"Также сегодня решением правительства выделяем из резервного фонда госбюджета Одесской ОВА 30 млн грн на закупку горючего для генераторов. Это позволит держать в рабочем состоянии критическую инфраструктуру до завершения ремонтов", - сообщил Шмыгаль.
Он отметил, что министр энергетики и руководитель "Укрэнерго" держат ситуацию на личном контроле и продолжат отчитываться о ходе ремонтов.
Напоминаем:
На одном из объектов НЭК "Укрэнерго" в субботу, 4 февраля, произошла вторая в сутки масштабная авария, Одесса и часть Одесского района были временно обесточены.
Из-за сложной ситуации со светом в Одесской области Премьер-министр поручил создать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики, в город направили все мощные генераторы, имеющиеся в наличии в Минэнерго и газотурбинную электростанцию.
Во вторник, 7 февраля, в Одессе применяются аварийные отключения света. В Укрэнерго ожидают выход на графики плановых отключений на выходных.
Экономическая правда