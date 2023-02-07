"Укрэнерго" анонсировало полное снятие лимитов потребления на один день во всех областях: причина

По всей Украине с 8 февраля будут изменены лимиты потребления: по каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области, пояснили в госкомпании.

"Поочередно в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления. Поскольку в энергосистеме дефицит мощности, вызванный российскими атаками, одновременно в областях, где не проводятся измерения в конкретный день, лимиты потребления могут быть несколько снижены.

Более конкретную информацию вы сможете получить от облэнерго в своем регионе. Но энергетики будут делать все возможное, чтобы потребители не почувствовали дополнительного дискомфорта из-за проведения замеров", - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что благодаря измерениям смогут увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии.

"Такое исследование, которое называется режимным измерением, позволяет определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при условии нормальной работы энергосистемы. Такие измерения позволят учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления", - рассказали в "Укрэнерго".