"Укрэнерго" анонсировало полное снятие лимитов потребления на один день во всех областях: причина
По всей Украине с 8 февраля будут изменены лимиты потребления: по каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений.
Об этом заявили в "Укрэнерго".
Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области, пояснили в госкомпании.
"Поочередно в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления. Поскольку в энергосистеме дефицит мощности, вызванный российскими атаками, одновременно в областях, где не проводятся измерения в конкретный день, лимиты потребления могут быть несколько снижены.
Более конкретную информацию вы сможете получить от облэнерго в своем регионе. Но энергетики будут делать все возможное, чтобы потребители не почувствовали дополнительного дискомфорта из-за проведения замеров", - говорится в сообщении.
В компании пояснили, что благодаря измерениям смогут увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии.
"Такое исследование, которое называется режимным измерением, позволяет определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при условии нормальной работы энергосистемы. Такие измерения позволят учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления", - рассказали в "Укрэнерго".
Полученные результаты, которые будут учитывать изменения в количестве населения и в размещении предприятий, позволят скорректировать объемы лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение имеющейся в системе мощности по регионам, пояснили в компании.
Так, в случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру ориентировочный график режимных измерений таков:
- 8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;
- 9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;
- 10 февраля: Волынская, Киевская области;
- 13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;
- 14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;
- 15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;
- 16 февраля: Днепропетровская область;
- 17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;
- 20 февраля: Львовская, Одесская.
"Вместе с тем отмечаем, что в случае повторения Россией массированных ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре и, как следствие, возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме Украины, проведение режимных измерений должны быть перенесены до стабилизации ситуации.
Экономическая правда