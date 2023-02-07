Из-за санкций более 60% российских компаний перешли на китайское оборудование

Большинство промышленных предприятий России заместили оборудование, запчасти и комплектующие, импорт которых попал под санкции из-за российского вторжения в Украину, китайскими аналогами.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Институтом Гайдара (ИЭП).

"Выяснилось, что безусловными "импортозамещателями" по машинам и оборудованию стали китайские производители (на их продукцию перешли 67% респондентов). Ранее, в 2022 году, опросы ИЭП фиксировали, что переход на такие поставки из КНР является вынужденным и компании отдали бы предпочтение европейским аналогам даже за большие деньги", - говорится в сообщении.

При этом 15% респондентов сообщили о том, что они так или иначе продолжают получать "подсанкционные" машины и оборудование. Российские производители, которые столкнулись в 2022 году с нехваткой как комплектующих, так и кадров, стали поставщиками для 39% респондентов ИЭП, компании из ЕАЭС - для 21%, из Турции - 17%.

Китай стал лидером и в замещении запчастей, попавших под санкции, - на его продукцию перешли 63% промышленных компаний.

В то же время российские аналоги получали 46% предприятий, 22% сообщили, что поставки "подсанкционных" запчастей сохранились.

"Поставщики из стран ЕАЭС и Турции смогли удовлетворить спрос на запчасти примерно в тех же долях, что и в случае с оборудованием.