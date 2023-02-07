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Украине необходимо 1 миллион евро для проверки нестабильных конструкций саркофага на ЧАЭС – Миндовкилля

Вторник, 7 февраля 2023, 16:15 - Алексей Павлыш

Для обследования нестабильных конструкций объекта "Укрытие" (саркофага) на Чернобыльской АЭС необходимо 1 млн евро - Украина рассчитывает на поддержку французских партнеров.

Об этом сообщает пресс-служба Миндоскилля в Facebook.

6 февраля Зону отчуждения посетил заместитель министра Александр Краснолуцкий и посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

По словам заместителя министра, Чернобыльская зона нуждается не только в восстановлении, но и в решении насущных проблем, с которыми Украина не может самостоятельно справиться из-за войны.

"Сейчас Украина рассчитывает на поддержку французских партнеров. В частности, для обследования нестабильных конструкций "Укрытия" необходимо 1 млн евро", - говорится в сообщении.

"Наш долг, несмотря на войну, обеспечить ядерную безопасность Украины. Ведь речь идет не только о нашем государстве, но и о безопасности всего мира. Сегодня мы говорим об этом с партнерами из Франции. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество", - отметил Краснолуцкий.

Экономическая правда

ЧАЭС Минэкологии деньги Франция
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