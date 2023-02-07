НБУ готовит изменения в закон, которые позволят национализировать Альфа-банк

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Глава Национального банка Андрей Пышный распорядился подготовить изменения к закону, которые позволят национализировать Сенс банк (ранее Альфа-банк), номинальными владельцами которого остаются российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен. Об этом говорится в статье ЭП. Андрей Пышный, который до назначения главой НБУ был неформальным координатором санкционной группы "Ермака-Макфола", поручил подготовить соответствующие изменения в закон. "НБУ нацелен убеждать комитет Гетманцева и парламент принять закон, который обеспечит бесшовную национализацию", – подчеркнул в НБУ. Эти изменения позволят применять упрощенную процедуру национализации системно важного банка не только к утратившему ликвидность банку, но и к банку, который имеет непрозрачную структуру собственности. Сенс банк испытывает проблемы с деловой репутацией своих номинальных акционеров и структурой собственности: 2 марта 2022 года регулятор лишил Михаила Фридмана (32,86% акций) и Петра Авена (12,4%) прав на управление банком по своим акциям из-за "потери безупречной деловой репутации";

21 марта такое же решение было принято в отношении других акционеров – Германа Хана (20,96%) и Алексея Кузьмичева (16,32%);

15 марта НБУ принял еще одно решение о лишении прав управления по акциям Альфа-банка – против Андрея Косогова. В отличие от других акционеров, против последнего не применялись международные санкции. Нацбанк принял это решение из-за того, что Хан и Кузмичев спешно передали Косогову свои доли в банке, не согласовав это с регулятором.

Все российские акционеры Альфа-банка, против которых НБУ принял меры влияния, передали права на управление своими акциями болгарскому экономисту Симеону Дянкову. Как свидетельствует решение НБУ, такая мера должна быть временной.

Поскольку банк ничего не сделал для устранения причины наказания, НБУ должен был признать его проблемным. Если ситуация с акционерами не разрешилась бы и в течение 120 дней проблемности, то банк должны вывести с рынка.

Когда же стало очевидно, что этих проблем в "Сенс банке" пока не будет, в Нацбанке задумались о других способах его национализации.

Как рассказал собеседник ЭП в парламенте, один из таких путей – это внесение изменений в закон, которые позволят национализировать банк через непрозрачную структуру собственности.

Если государство выберет этот путь, это позволит провести национализацию банка по упрощенной процедуре, не дожидаясь апреля и еще 120 дней проблемности. А также вне зависимости от ситуации с ликвидностью.

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