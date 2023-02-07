Рада сократила сроки проверок возмещения НДС с 60 до 30 дней

Верховная Рада приняла законопроект №6085 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно электронной идентификации и электронных доверительных услуг.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Документ в целом поддержали 276 нардепов.

По словам Железняка, Рада, в частности, поддержала изменения в Налоговый кодекс о сокращении сроков проверок возмещения НДС с 60 до 30 дней.

Сокращение сроков проверок призвано усовершенствовать систему администрирования налоговых накладных.

Сейчас же, согласно ст. 200.11 Налогового кодекса, контролирующий орган имеет право в течение 60 календарных дней, следующих за предельным сроком представления налоговой декларации (или за днем ее фактического представления) провести документальную проверку налогоплательщика.

Также ВР поддержала изменения об освобождении от налогообложения предоставленных государством бесплатно LED- ламп.