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Все области получили лимиты, в Одессе аварийные отключения будут продолжаться до выходных

Вторник, 7 февраля 2023, 12:36 - Анастасия Жарикова

Во вторник, 7 февраля, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности и несколько выросло производство электроэнергии, Одесщина с аварийными отключениями света.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

После аварийного ремонта включен в работу один блок на одной из тепловых электростанций. Также в Украину осуществляется импорт электроэнергии. Однако имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме", - говорится в сообщении.

Выработанную электроэнергию делят на энергетическую и критическую инфраструктуру (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения.

Все облэнерго получили лимиты потребления в сутки, однако в Одессе и в прилегающих районах применяются аварийные отключения.

На ликвидации повреждений в регионе круглосуточно работают 7 бригад "Укрэнерго" и бригада "ДТЭК Одесские электросети".

"Если не будет новых атак врага, то на выходные ожидается возврат к графикам плановых отключений, действовавших до 4 февраля", - прогнозируют в Укрэнерго.

Экономическая правда

электроэнергия Укрэнерго Одесса война
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