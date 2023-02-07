Курс валют на 7 февраля: гривня укрепляется на "черном рынке"
Во вторник, 7 февраля, наличная гривня укрепилась против доллара и евро на "черном рынке", в кассах банков евро подешевел, а доллар несколько подорожал.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 11:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,13 – 40,21 грн, а в понедельник, 6 февраля, колебался на уровне 40,15 – 40,25 грн.
По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 42,88 - 43,17 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 43,0 – 43,28 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 39,9 – 40,35 грн (курс на 6 февраля – 39,8 – 40,3 грн);
- Евро – 42,7 – 43,4 грн (курс на 6 февраля – 42,8 – 43,7 грн грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,5 – 40,0 грн;
- Ощадбанк – 39,8 – 40,6 грн;
- Укрэксимбанк – 39,8 – 40,3 грн;
- Райффайзен – 39,7 – 40,45 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.