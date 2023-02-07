Курс валют на 7 февраля: гривня укрепляется на "черном рынке"

Во вторник, 7 февраля, наличная гривня укрепилась против доллара и евро на "черном рынке", в кассах банков евро подешевел, а доллар несколько подорожал.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,13 – 40,21 грн, а в понедельник, 6 февраля, колебался на уровне 40,15 – 40,25 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 42,88 - 43,17 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 43,0 – 43,28 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,9 – 40,35 грн (курс на 6 февраля – 39,8 – 40,3 грн);

Евро – 42,7 – 43,4 грн (курс на 6 февраля – 42,8 – 43,7 грн грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,5 – 40,0 грн;

Ощадбанк – 39,8 – 40,6 грн;

Укрэксимбанк – 39,8 – 40,3 грн;

Райффайзен – 39,7 – 40,45 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.