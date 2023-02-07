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Укр / Рус

Иранский теневой флот танкеров помогает РФ перевозить подсанкционную нефть

Вторник, 7 февраля 2023, 11:16 - Экономическая правда

Танкеры теневого флота Ирана помогают перевозить российскую нефть после вступления в действие новых санкций против РФ в декабре, что побуждает страну прибегать к таким же методам обхода санкций, что и Иран.

Об этом говорится в исследовании Financial Times.

Вступление в силу эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС с 5 декабря и введение странами Большой семерки потолка цен на нефть из РФ побуждает Россию обходить санкции теми же методами, которые когда-то впервые были применены Ираном.

По меньшей мере 16 судов, которые входили в теневой флот, позволявший Ирану нарушать санкции США, начали отгружать российскую нефть в течение последних двух месяцев. До этого всплеска только девять судов перешли на российский маршрут в течение девяти месяцев с начала полномасштабной войны РФ против Украины. 

Анализ показывает, что объемы российской нефти, перевозимой судами, принадлежащими к теневому флоту, выросли с менее чем 3 млн баррелей в ноябре до более чем 9 млн баррелей в январе. 

Судоходные брокеры и аналитики говорят, что Россия заманивает владельцев танкеров и операторов премиальными ставками, поскольку стремится защитить свой основной источник экспортных поступлений от западных мер, таких как ограничение цен на нефть, установленное G7. Такая премия как минимум на 50% превышает рыночные ставки, а в некоторых случаях может даже превышать 100%. 

Как следствие, "теневая" перевозка российской нефти становится более привлекательной, чем иранской. Западные санкции против России менее обременительны, чем санкции США против Ирана. 

В частности, судоходные брокеры говорят, что наличие потолка цен вместо универсального эмбарго делает торговлю с Россией более привлекательной, чем торговлю с Ираном или другими странами, находящимися под жесткими санкциями, такими как Венесуэла. Судовладельцы и операторы с меньшей вероятностью нарушат эти меры, если смогут доказать, что им было сообщено, что российское топливо продается по цене в пределах лимита.

Некоторые из судов, которые сейчас обслуживают российский маршрут, являются судами, которые ранее считались частью теневого флота Москвы. По оценкам судовых брокеров, он состоит из около 100 судов.

Экономическая правда
Укр / Рус
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