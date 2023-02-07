Иранский теневой флот танкеров помогает РФ перевозить подсанкционную нефть

Танкеры теневого флота Ирана помогают перевозить российскую нефть после вступления в действие новых санкций против РФ в декабре, что побуждает страну прибегать к таким же методам обхода санкций, что и Иран.

Об этом говорится в исследовании Financial Times.

Вступление в силу эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС с 5 декабря и введение странами Большой семерки потолка цен на нефть из РФ побуждает Россию обходить санкции теми же методами, которые когда-то впервые были применены Ираном.

По меньшей мере 16 судов, которые входили в теневой флот, позволявший Ирану нарушать санкции США, начали отгружать российскую нефть в течение последних двух месяцев. До этого всплеска только девять судов перешли на российский маршрут в течение девяти месяцев с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Анализ показывает, что объемы российской нефти, перевозимой судами, принадлежащими к теневому флоту, выросли с менее чем 3 млн баррелей в ноябре до более чем 9 млн баррелей в январе.

Судоходные брокеры и аналитики говорят, что Россия заманивает владельцев танкеров и операторов премиальными ставками, поскольку стремится защитить свой основной источник экспортных поступлений от западных мер, таких как ограничение цен на нефть, установленное G7. Такая премия как минимум на 50% превышает рыночные ставки, а в некоторых случаях может даже превышать 100%.

Как следствие, "теневая" перевозка российской нефти становится более привлекательной, чем иранской. Западные санкции против России менее обременительны, чем санкции США против Ирана.