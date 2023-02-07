Украина начала импортировать газ через Молдову

Украинские компании-заказчики услуг по транспортировке газа приступили к импорту газа из стран Европы через Молдову.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

В дальнейшем импортируемый газ закачивается в подземные газовые хранилища.

Это стало возможным благодаря тому, что в начале года правительство Молдовы одобрило изменения в законодательство, которые открыли возможность всем компаниям пользоваться услугой виртуального реверса в точках соединения с Украиной и разблокировали импорт газа в Украину с южного направления через Трансбалканский маршрут.

"Суть виртуального реверса заключается в оптимизации транспортной работы операторов ГТС, в частности, при наличии спроса на транспортировку через границу в обоих направлениях. В таком случае операторы осуществляют физическую транспортировку только в одном направлении, а в другом – газ транспортируется с использованием виртуального реверса (или backhaul). Тогда топливо физически не перемещается через границу, а стороны осуществляют взаимозачет", – пояснили в ОГТСУ.

Этот способ транспортировки считается одним из более прогрессивных коммерческих способов европейского рынка газа. Его преимуществами является экономия топливного газа и уменьшение выбросов CO2 при сжигании ресурса.

Сегодня Украина имеет возможность осуществлять виртуальный реверс со всеми операторами ГТС сопредельных стран Европы, при ключевой предпосылке – наличия ресурса в системе.