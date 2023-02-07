Нефть дорожает на фоне новостей из Китая и опасений относительно поставок после землетрясения в Турции
Цены на нефть выросли вторую сессию подряд во вторник, что было вызвано оптимизмом относительно восстановления спроса в Китае и беспокойством по поводу дефицита предложения после закрытия крупного экспортного терминала после землетрясения в Турции.
Об этом пишет Reuters.
Как изменились цены
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 82 цента, или на 1,01%, до 81,81 доллара за баррель к 03:00 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на West Texas Intermediate выросли на 82 цента, или на 1,11%, до 74,93 доллара за баррель.
Причины роста цен
"Цены на нефть растут на ожиданиях, что восстановление Китая закрепится, а также на перебоях с поставками из-за землетрясения в Турции", - сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что половина роста мирового спроса на нефть в этом году будет обеспечена Китаем, заявил в воскресенье глава агентства, добавив, что спрос на авиационное топливо стремительно растет.
Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, впервые за шесть месяцев повысила цены на свою флагманскую нефть для азиатских покупателей на фоне ожиданий восстановления спроса на нефть, особенно со стороны Китая.
Операции на турецком нефтяном экспортном терминале в Джейхане мощностью 1 млн баррелей в сутки были остановлены после мощного землетрясения, произошедшего в регионе. Терминал, который экспортирует азербайджанскую нефть на международные рынки, будет закрыт 6-8 февраля.
По словам аналитиков, нефтяные рынки также будут внимательно следить за выступлением председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в среду. Повышение процентных ставок обычно укрепляет доллар, что может сделать нефть дороже для неамериканских покупателей.
"Отскок цен на нефть больше похож на осторожный шаг в преддверии завтрашнего выступления Пауэлла, когда председатель ФРС может предоставить больше подсказок относительно будущего пути повышения ставок", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.
Экономическая правда