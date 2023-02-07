Нефть дорожает на фоне новостей из Китая и опасений относительно поставок после землетрясения в Турции

Цены на нефть выросли вторую сессию подряд во вторник, что было вызвано оптимизмом относительно восстановления спроса в Китае и беспокойством по поводу дефицита предложения после закрытия крупного экспортного терминала после землетрясения в Турции.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 82 цента, или на 1,01%, до 81,81 доллара за баррель к 03:00 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на West Texas Intermediate выросли на 82 цента, или на 1,11%, до 74,93 доллара за баррель.

Причины роста цен

"Цены на нефть растут на ожиданиях, что восстановление Китая закрепится, а также на перебоях с поставками из-за землетрясения в Турции", - сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что половина роста мирового спроса на нефть в этом году будет обеспечена Китаем, заявил в воскресенье глава агентства, добавив, что спрос на авиационное топливо стремительно растет.