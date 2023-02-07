Google запускает собственного конкурента ChatGPT для первых тестировщиков

Техгигант Google объявил, что ее новый сервис искусственного интеллекта под названием Bard запускается для доверенных тестировщиков, а для остальных пользователей станет доступным "в ближайшие недели".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на блог главного исполнительного директора Alphabet Сундар Пичаи.

Технология призвана генерировать детальные ответы на простые вопросы, например, что приготовить на обед или как спланировать вечеринку.

"Мы совместим отзывы извне с нашим внутренним тестированием, чтобы убедиться, что ответы Bard соответствуют высоким стандартам качества, безопасности и основываются на реальной информации", - отметил Пичаи.

Google выпускает Bard на фоне проблем в своем флагманском поисковом бизнесе, который является главным источником доходов. Ранее компания Alphabet сообщила, что продажи не оправдали ожиданий на фоне спада цифровой рекламы и беспокойства инвесторов конкуренцией в сфере искусственного интеллекта со стороны, в частности, ChatGPT от Open AI.

Bard будет работать на основе LaMDA - большой языковой модели, разработанной Google. По словам представителя Google, тестировщики, отобранные для раннего доступа, являются географически разнообразной группой людей вне компании, которые помогут усовершенствовать сервис и понять, как обычные пользователи столкнутся с услугой ИИ в реальной жизни.

В дополнение к запуску Bard, Google позволит разработчикам использовать его языковые модели для создания собственных приложений и начнет открывать свой API для компаний, разработчиков и создателей в следующем месяце, добавил Пичаи.