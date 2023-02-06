На фоне споров о долговом потолке Bank of America не исключает возможного дефолта США

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В Конгрессе США снова спорят о повышении долгового потолка - суммы средств, которую правительство США может одолжить, чтобы вовремя оплачивать свои счета: на этом фоне дефолт по долгу страны остается возможностью, которую нельзя игнорировать. Об этом заявил гендиректор Bank of America, второго крупнейшего банка США, Брайан Мойнихан в интервью CNN. Мойнихан надеется, что законодатели решат свои проблемы, потому что рынок и экономика любят стабильность. Однако дефолт по долгу страны остается возможностью, которую нельзя игнорировать, подчеркнул он.

"Мы должны быть готовы к этому, не только в этой стране, но и в других странах мира", - сказал Мойнихан. Долговый потолок – общая сумма средств, которую США может "одолжить" на выполнение действующих государственных обязательств, например социальных выплат, зарплат военным, обслуживание госдолга и т.д. Такие средства не предусматривают новых статей расходов. Они лишь позволяют правительству выполнить уже существующие обязательства. "Вы надеетесь, что этого не произойдет, но надежда - это не стратегия, поэтому вы готовитесь к этому", - пояснил банкир. Президент США Джо Байден, возможно, затронет эту тему во вторник в своем обращении "О положении страны". Министр финансов США Джанет Йеллен уже предупредила Конгресс, что страна может объявить дефолт по своим финансовым обязательствам уже в июне, если потолок госдолга не будет повышен до этого времени.

Позже Йеллен заявила, что может возникнуть "глобальный финансовый кризис", если не будет достигнута договоренность по лимиту долга. Министерство финансов сейчас принимает "чрезвычайные меры", чтобы продолжать вовремя оплачивать счета.

Последний спор вокруг долгового потолка привел к призывам к правительству полностью избавиться от него. Аргумент заключается в том, что политические распри не должны мешать США выполнять свои финансовые обязательства.

Мойнихан не является сторонником этой идеи. Он сказал, что "должен быть аргумент о том, как мы можем убедиться, что мы живем по карману как страна", когда его спросили, должны ли США ликвидировать долговой потолок.

"Бюджетные средства находятся в руках Конгресса. Я был бы осторожным в отношении попыток реструктуризации Конституции США", - сказал он. "Я думаю, что мы должны оставить ее в покое и убедиться, что она работает должным образом", - добавил он.

Но он признал, что правительству пришлось потратить гораздо больше на различные программы стимулирования с 2020 года из-за кризиса Covid-19, заявив, что США пришлось взять на себя "много долгов за последние несколько лет, чтобы преодолеть негативное влияние пандемии на экономику".

В течение последнего года ФРС агрессивно повышала ставки, пытаясь сдержать инфляцию. Повышение ставок начало работать, но рынок труда в США остается шокирующе сильным.

"Уровень безработицы остается очень низким. Чрезвычайно низким. Это один из вызовов для ФРС", - признал банкир.

Учитывая это, по словам Мойнигана, Bank of America все еще прогнозирует "мягкую рецессию" в определенный момент в будущем, но дата начала рецессии все больше отодвигается.

Он утверждает, что более высокие ставки могут негативно повлиять на прибыли корпораций, но хорошая новость заключается в том, что большинство людей все еще работают, получают хорошие зарплаты и тратят деньги.

Мойнихан также не слишком обеспокоен тем, что геополитическая напряженность между США и Китаем, которая возникла в результате недавнего инцидента со шпионской пулей, будет иметь долговременное влияние на мировую экономику.

Он сказал, что, учитывая важность Китая в глобальной цепочке поставок, в интересах каждого не допустить эскалации экономической напряженности.

Экономическая правда