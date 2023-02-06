Российский газовый гигант "Новатэк" рассматривает поставки СПГ в Индию с оплатой в рупиях

Российская газовая компания "Новатэк" рассматривает поставки индийским поставщикам с оплатой в национальных валютах.

Об этом заявил глава компании Леонид Михельсон, пишет "Коммерсантъ".

По словам Михельсона, этот вопрос обсуждался с индийским министром нефти и природного газа.

"Да", - сказал он в ответ на вопрос, рассматривает ли "Новатэк" поставки СПГ в Индию не за доллары, а за альтернативные валюты, например, рупии.

"Это с министром Пури обсуждали... Мы хотим рассматривать индийских поставщиков - инжиниринг именно индийский. Конечно, балансы мы не уравняем - на какую сумму мы продадим СПГ и какие деньги потратим, но все равно это будет способствовать проведению оплаты в национальных валютах", - заявил глава компании, выступая на конференции India Energy Week.

3 февраля Reuters со ссылкой на источники сообщило, что "Новатэк" и индийская GAIL могут в течение недели подписать контракт о поставках СПГ. По данным источников, соглашение может быть подписано на India Energy Week.

Индийская компания GAIL также ведет переговоры о долгосрочных поставках СПГ с арабской компанией ADNOC. После того как немецкая "дочка" "Газпрома" (Gazprom Germania - сейчас SEFE) перешла под управление властей Германии, GAIL потеряла значительную часть поставок. В связи с этим ее прибыль в четвертом квартале 2022 года упала на 93% год к году.