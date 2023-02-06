В США могут ввести 200% пошлины на российский алюминий – Bloomberg

США готовятся ввести 200% пошлину на алюминий российского производства уже на этой неделе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что этот шаг рассматривался в течение нескольких месяцев. Они добавили, что США также нацелены на российский металл, поскольку Москва демпинговала алюминий на рынок США и наносила ущерб американским компаниям.

Президент США Джо Байден еще не дал официального разрешения на эти санкции, и в администрации были обеспокоены сопутствующим убытком промышленности США, включая аэрокосмическую и автомобильную.

Такие высокие тарифы фактически прекратили бы импорт США металла из России, второго по величине производителя металла в мире.

Согласно данным торговли США, в то время как до вторжения России в Украину российский импорт традиционно составлял 10% от общего импорта алюминия в США, сейчас доля упала до чуть более 3%.

Импорт алюминия из РФ упал почти до нуля в октябре после того, как Bloomberg сообщило, что Белый дом рассматривает соответствующий запрет на российский металл.