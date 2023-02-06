В США могут ввести 200% пошлины на российский алюминий – Bloomberg
США готовятся ввести 200% пошлину на алюминий российского производства уже на этой неделе.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что этот шаг рассматривался в течение нескольких месяцев. Они добавили, что США также нацелены на российский металл, поскольку Москва демпинговала алюминий на рынок США и наносила ущерб американским компаниям.
Президент США Джо Байден еще не дал официального разрешения на эти санкции, и в администрации были обеспокоены сопутствующим убытком промышленности США, включая аэрокосмическую и автомобильную.
Такие высокие тарифы фактически прекратили бы импорт США металла из России, второго по величине производителя металла в мире.
Согласно данным торговли США, в то время как до вторжения России в Украину российский импорт традиционно составлял 10% от общего импорта алюминия в США, сейчас доля упала до чуть более 3%.
Импорт алюминия из РФ упал почти до нуля в октябре после того, как Bloomberg сообщило, что Белый дом рассматривает соответствующий запрет на российский металл.
Потенциал для штрафных тарифов, полного запрета или санкций в отношении компании, производящей национальный металл, обеспокоил отечественных покупателей, не желающих оставаться на этом материале. Однако импорт вырос до 11,6 тыс тонн в ноябре и почти до 11 тыс тонн в декабре. В январе из России было импортировано 9,7 тыс тонн алюминия.