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Рада приняла закон о корпоратизации "Энергоатома"

Понедельник, 6 февраля 2023, 17:07 - Алексей Павлыш

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8067 о корпоратизации госпредприятия НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, документ в целом поддержали 259 депутатов.

"Законом предлагается определить процедуру образования акционерного общества "НАЭК "Энергоатом", 100% акций которого будут принадлежать государству, и порядок формирования уставного капитала и функционирования этого общества", - заявили в Энергоатоме.

Как отметили в энергетическом комитете ВР, вопрос корпоратизации "Энергоатома" на повестке дня с 2012 года, добавили в комитете.

 

Там также подчеркнули, что организация эффективного корпоративного управления государственными компаниями является одним из обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС.

"Корпоратизация Энергоатома была включена в Меморандум как условие для выдачи кредита МВФ.

Привычная для крупных инвесторов корпоративная структура Энергоатома позволит привлечет десятки миллиардов долларов в новые проекты, которые были анонсированы недавно", - заявили в энергокомитете.

Корпоратизация не меняет собственника, Энергоатом остается в 100% государственной собственности, органом управления им является Кабмин, пояснили в комитете.

При этом приобретенные государством в результате образования АО акции не подлежат приватизации, а также предусматривается запрет разделения пакета акций, принадлежащих государству.

"Корпоратизация меняет устаревшую организационно-правовую форму, которым является государственное унитарное предприятие, на более современную и стабильную юридическую форму, которая является понятной для партнеров Компании.

Центральные органы исполнительной власти, которым подчиняются ГП, не имеют инструментов для эффективного контроля за государственными активами.

С корпоратизацией сокращаются административные функции субъектов собственности, создается новая, прозрачная и публично подотчетная структура управления", - говорится в сообщении.

С корпоративным управлением повышается эффективность деятельности предприятия, ведь появится возможность быстрого и качественного реагирования на запросы участников рынка, добавили в комитете.

Там также рассказали об экономических и юридических выгодах:

  • Рост капитализации. Устанавливается справедливая стоимость активов государственной компании.
  • АО может создавать дочерние предприятия для реализации новых проектов.
  • Понятность организационно-правовой формы дает возможность привлекать иностранные инвестиции.
  • АО может привлекать кредиты без государственных гарантий.
  • Прозрачность управления и требование публиковать отчетность АО повышает эффективность компании.

В первом чтении проект закона о корпоратизации Энергоатома был принят 19 октября 2022 года.

Экономическая правда

Энергоатом Рада
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