Пострадавшие от войны украинцы могут получить помощь от чешской организации
Государственный Приватбанк начинает выплачивать украинцам финансовую помощь от чешской гуманитарной организации "Человек в беде".
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Получить помощь в размере 2220 гривен на одного человека по программе многоцелевой могут:
- ВПЛ из зоны боевых действий;
- потерявшие или у которых повреждено жилье;
- проживающие вблизи линии фронта;
- лица, предоставляющие убежище для ВПЛ.
"Сумма помощи составляет 2220 грн на одного человека и будет предоставляться одним траншем в течение трех месяцев до июля 2023 года", – добавили в Приватбанке.
Помощь будут выплачивать на банковскую карту, зарегистрированную в Минсоцполитики через платежную систему PrivatMoney.
В случае, если такой зарегистрированной банковской карты нет или не правильно указаны реквизиты, клиент получает смс сообщение с контрольным номером перевода PrivatMoney.
Помощь через платежную систему PrivatMoney с контрольным номером можно получить в Приват24, ОСО, банкомате в отделении ПриватБанка или по телефону 3700 – на карту ПриватБанка.
Чешская гуманитарная организация "Человек в беде" (People in Need) работает в Украине с 2003 года и развернула проекты в 23 областях Украины с началом большой войны. Организация помогает пострадавшим от войны, предоставляя необходимые продовольственные и промышленные товары, средства гигиены, помогает в восстановлении жилья, оказывает психосоциальную поддержку и денежную помощь.
Экономическая правда