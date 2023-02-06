Пострадавшие от войны украинцы могут получить помощь от чешской организации

Государственный Приватбанк начинает выплачивать украинцам финансовую помощь от чешской гуманитарной организации "Человек в беде".

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Получить помощь в размере 2220 гривен на одного человека по программе многоцелевой могут:

ВПЛ из зоны боевых действий;

потерявшие или у которых повреждено жилье;

проживающие вблизи линии фронта;

лица, предоставляющие убежище для ВПЛ.

"Сумма помощи составляет 2220 грн на одного человека и будет предоставляться одним траншем в течение трех месяцев до июля 2023 года", – добавили в Приватбанке.

Помощь будут выплачивать на банковскую карту, зарегистрированную в Минсоцполитики через платежную систему PrivatMoney.

В случае, если такой зарегистрированной банковской карты нет или не правильно указаны реквизиты, клиент получает смс сообщение с контрольным номером перевода PrivatMoney.

Помощь через платежную систему PrivatMoney с контрольным номером можно получить в Приват24, ОСО, банкомате в отделении ПриватБанка или по телефону 3700 – на карту ПриватБанка.